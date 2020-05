Tour de l’Avenir ingekort naar zes dagen zaterdag 30 mei 2020 om 12:23

De Tour de l’Avenir is op de kalender met een week opgeschoven en ingekort naar zes dagen. De start van de belofteronde staat nu gepland voor 14 augustus.

Aanvankelijk zou de wedstrijd op 7 augustus beginnen met een proloog door Charleville-Mézières en negen dagen later eindigen in Bourg Saint Maurice. Nu blijkt de ronde te zijn verplaatst naar 14 tot en met 19 augustus. Vooralsnog zijn alleen de nieuwe data bekendgemaakt. Het is vooralsnog dus afwachten hoe het etappeschema er gaat uitzien.

Vorig jaar schreef Tobias Foss het eindklassement van de Tour de l’Avenir, nadat hij eerder in het seizoen al zijn handtekening onder een contract bij Jumbo-Visma had gezet voor 2020. De Noor greep de macht in de achtste etappe naar de Col de la Loze en verdedigde vervolgens in de twee laatste dagen zijn leiderstrui.