Tour de Langkawi verplaatst naar medio juni

De Tour de Langkawi heeft nieuwe wedstrijddata gekregen. Naar het zich laat aanzien wordt de etappekoers gehouden van 11 tot en met 18 juni, zo blijkt uit de evenementenkalender van de Maleisische nationale wielerbond.

De Tour de Langkawi stond in eerste instantie voor 16-23 januari op de kalender en zou daarmee de eerste wedstrijd van de ProSeries zijn. Als gevolg van de coronapandemie werd de ronde al verplaatst naar 3-10 maart, maar ook die data bleken geen haalbare kaart. De autoriteiten waren echter vastbesloten om ervoor te zorgen dat de koers dit jaar wordt gehouden, kondigde minister van Sport Ahmad Faizal Azumu na contact met de bond en de organisatie in januari aan.

Organisator Human Voyage diende diezelfde maand een officieel verzoek in om de wedstrijd te verschuiven van 3-10 maart naar 18-26 juni – en uit de recentste evenementenkalender van de nationale wielerbond blijkt dat de ronde een week eerder doorgaat, van zaterdag 11 tot en met zondag 18 juni. De etappekoers moet door de UCI op haar website nog worden verwerkt in de internationale kalender.



In 2020 voor het laatst

De Tour de Langkawi werd in 2020 voor het laatst verreden. Dat jaar schreef Danilo Celano het algemeen klassement op zijn naam en wonnen onder anderen Max Walscheid, Kevin Rivera en Hideto Nakane etappes. Vanwege de coronapandemie werd de wedstrijd van 2021, die van 30 januari tot en met 6 februari zou plaatsvinden, afgelast nadat aanvankelijk was overwogen om de ronde uit te stellen tot september.