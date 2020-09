Tour 2020: Winnende Pogacar rijdt Roglic uit leiderstrui op La Planche des Belles Filles

Tadej Pogačar heeft de Tour de France in de voorlaatste etappe op zijn kop gezet. De Sloveen van UAE Emirates won zaterdag de tijdrit naar La Planche des Belles Filles en reed Primož Roglič uit de leiderstrui.



Met een voorsprong van 57 seconden op naaste belager Tadej Pogačar was de eindzege van Primož Roglič in de Tour de France nog geen zekerheidje. Zaterdag kreeg de renner van Team UAE Emirates op La Planche des Belles Filles nog een kans om zijn landgenoot uit de leiderstrui te rijden.

Voor deze Sloveense tweestrijd om de gele trui moesten nog 144 andere renners hun tijdrit afwerken. Te beginnen met Roger Kluge, die om 13.00 uur aan zijn tijdrit begon. De rodelantaarndrager kwam meer dan een uur later als eerste renner boven op La Planche des Belles Filles. De Duitser mocht als eerste renner plaatsnemen in de hot-seat, maar al snel werd zijn tijd verbeterd door ploegmaat Frederik Frison.

Cavagna zet scherpe tijd

Zij zouden nog geen richttijd voor de favorieten neerzetten. Daarvoor moest het Tourpubliek wachten op de finish van Remi Cavagna, die als eerste renner binnen het uur finishte. Met zijn tijd van 57 minuten en 55 seconden mocht de Frans kampioen tijdrijden geruime tijd in de hot-seat zitten.

Enkele schaduwfavorieten wisten daarna niet in de buurt van Cavagna te komen. Soren Kragh Andersen, Kasper Asgreen, Nelson Oliveira en Thomas De Gendt kwamen minuten tekort, terwijl David de la Cruz strandde op 43 seconden. Voor echte kandidaat-winnaars moest er worden gewacht tot de top-30 van het algemeen klassement.

Ook de meeste renner uit de top-30 beten hun tanden stuk op de tijd van Cavagna. Daniel Felipe Martinez, Lennard Kämna, Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe wisten allemaal niet in de buurt te komen van de tijd van Cavagna.

Wout van Aert zet nieuwe beste tijd

Wout van Aert was de eerste renner uit de top-30 die vooraf goede kansen op ritwinst werd toegedicht. De Belgisch kampioen kwam 39 seconden na Cavagna aan bij het eerste tussenpunt, maar wist daarna steeds verder in te lopen. Aan het tweede tussenpunt had Van Aert zes seconden van zijn achterstand gesnoept. Bij het derde tussenpunt was de renner van Jumbo-Visma Cavagna zelfs voorbij. Aan de finish noteerde Van Aert de nieuwe beste tijd: 57 minuten en 26 seconden.

Dumoulin verbetert tijd Van Aert

Om 16.56 uur begon Alejandro Valverde als eerste renner uit de top-10 aan zijn tijdrit. Veel kans om nog een plekje in het klassement op te schuiven had de Spanjaard niet met Tom Dumoulin voor zich. Sterker nog, Dumoulin wist Valverde halverwege de tijdrit in te halen.

De Nederlander van Jumbo-Visma reed een uitmuntende tijdrit. Dumoulin wist zelfs bij het eerste tussenpunt in de buurt te blijven van Cavagna. Maar nog belangrijker: Concurrenten Adam Yates en Rigoberto Uran waren al snel hun voorsprong op Dumoulin in het algemeen klassement grotendeels kwijt.

Bij het tweede tussenpunt had de Limburger zijn achterstand omgezet op Cavagna omgezet in een voorsprong. In tegenstelling tot Cavagna en ook Van Aert, wisselde Dumoulin op La Planche des Belles Filles niet van fiets. Aan de finish bleek het een goede keuze te zijn: Dumoulin kwam binnen in 57 minuten en 16 seconden. De nieuwe beste tijd. Daarmee zou hij de Tour de France als zevende besluiten.

Pogačar zet Tour op zijn kop en rijdt Roglič uit de leiderstrui

Pogačar maakte de strijd om de gele trui heel spannend. De Sloveen had bij het eerste tussenpunt al twaalf seconden van zijn achterstand op Roglič gehaald. Aan de voet van La Planche des Belles Filles had Roglič nog maar een voorsprong van 21 seconden.

Na een mislukte fietswissel bij Roglič werd het steeds duidelijker dat een sensatie in de maak was. Roglič verloor snel terrein op Pogačar op La Planche des Belles Filles. Niet Roglič, maar Pogačar zou de Tour gaan winnen. Met een dubbelslag op La Planche des Belles Filles schreef de jeugdige coureur van UAE Emirates wielergeschiedenis.

Podium voor Porte

Richie Porte wist zichzelf in deze tijdrit het podium op te rijden. De Australiër van Trek-Segafredo eindigde in dezelfde tijd als Tom Dumoulin op de derde plaats in de daguitslag. Dat was ruim voldoende om Miguel Ángel López, die een dramatische tijdrit reed, van het podium af te stoten.