Toms Skujins blijft tot eind 2024 bij Trek-Segafredo

Toms Skujins heeft zijn contract bij Trek-Segafredo met twee jaar verlengd. Dat betekent dat de ervaren Let, inmiddels 31 jaar oud, tot eind 2024 onder contract ligt bij het Amerikaanse WorldTeam.

In 2018 debuteerde Skujins voor Trek-Segafredo, nadat hij daarvoor twee jaar uitkwam voor Cannondale-Drapac. Sinds zijn transfer boekte de rasaanvaller acht overwinningen, waaronder een rit in de Tour of California, Tre Valli Varesine en vijf nationale titels. “Er is geen betere plek voor mij de komende twee jaar”, vertelt Skujins over zijn contractverlenging.

“Elk jaar bij de ploeg heb ik een stap omhoog gezet. Dat heeft soms goed uitgepakt, maar soms niet als je kijkt naar mijn resultaten. Maar mijn kwaliteiten om de ploeg te helpen zijn ook jaarlijks gegroeid”, gaat hij verder. “Nu breken er weer nieuwe, veelbelovende renners door zoals Mattias Skjelmose en ik kijk ernaar uit om hem verder te helpen.”

Afgelopen jaar reed Skujins de kasseienklassiekers, waar hij in het verleden vaker de heuvelkoersen voorrang gaf. “Maar er zijn nog zoveel koersen die ik wil rijden”, geeft de Let mee. “Een doel dat ik nog heb voor de komende twee seizoenen, is een etappe winnen in een grote ronde.”

Ook binnen Trek-Segafredo zijn ze blij dat Skujins nog twee jaar blijft. “Toms is loyaal, betrouwbaar en heel professioneel. Hij is de belichaming van de spirit van onze ploeg en daarom is hij ook heel populair onder onze fans en binnen de ploeg”, zegt manager Luca Guercilena. “We weten dat hij resultaten kan boeken als de kans zich voordoet, maar tegelijkertijd is hij ook van belang als wegkapitein en helpende hand voor de jonge renners.”