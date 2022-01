Tom Pidcock: “Zonder Mathieu en Wout was het misschien nog wel moeilijker”

Er stond zondag geen maat op Tom Pidcock. De Brit kroonde zich in Fayetteville voor de eerste keer in zijn carrière tot wereldkampioen veldrijden. “Het was een superzware wedstrijd. Het leek wel oorlog”, vertelt de kersverse wereldkampioen na afloop.

“Toch zag ik een kans. Die pakte uiteindelijk goed uit”, gaat Pidcock verder. “Ik denk dat het zonder Wout en Mathieu misschien nog wel moeilijk was om wereldkampioen te worden. Omdat ze er niet zijn, verwacht iedereen dat het makkelijker wordt, waardoor het mentaal juist zwaarder was.”

“Ik was al een week in Amerika. Dat betekende dat de stress zich ook wel goed heeft opgebouwd. Ik kon er niet heel goed mee omgaan”, eindigt hij. “Gelukkig is het niet allemaal voor niets geweest, ik ben benieuwd wat de rest van 2022 in het vat heeft zitten.”