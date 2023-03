Tom Pidcock voor rentree: “Nog niet top, maar ben ook zeker niet slecht”

Tom Pidcock was de voorbije weken out met een hersenschudding, maar de Brit staat vandaag weer aan de start van een wielerkoers. De renner van INEOS Grenadiers hoopt goed voor de dag te komen in Dwars door Vlaanderen.

Voor de start keek Pidcock met de verzamelde media kort vooruit. “Na mijn val in Tirreno-Adriatico heb ik het vijf dagen wat rustiger aan gedaan. Dat is niet ideaal, maar ook zeker niet het einde van de wereld. Dat ik wat rust moest pakken na de Tirreno, kwam me ook weer niet slecht uit.”

“De vorm is vrij goed, maar het is verder afwachten. Ik hoop komende zondag (voor de Ronde van Vlaanderen, red.) op mijn allersterkst te zijn. Vandaag is een goede voorbereiding. Ik hoop dat mijn val niet te veel impact heeft. Ik ben nog niet op mijn best, maar ben ook zeker niet slecht. Het zal wel goedkomen.”

Zijn ploeg INEOS Grenadiers heeft geen sprinter aan boord en dus heeft de Britse formatie baat bij een zware koers. “We moeten van de sprinters af, dus een harde koers speelt in ons voordeel”, aldus Pidcock, die vorig jaar nog als derde eindigde in Dwars door Vlaanderen.