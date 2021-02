Tom Pidcock treedt in dienst bij INEOS Grenadiers

Tom Pidcock maakt voortaan officieel deel uit van de selectie van INEOS Grenadiers. Een dag na het WK veldrijden in Oostende, waar de Britse renner naar de vierde plaats reed, publiceerde het team een foto waarop hij in zijn nieuwe tenue te zien is.

Pidcock zou oorspronkelijk pas op 1 maart in dienst treden bij INEOS Grenadiers, maar dat is in de tussentijd met een maand vervroegd. Tot aan zondag reed de Brit zowel op de weg als in het veld voor Trinity Racing. “Het voelt alsof fase een van mijn carrière nu klaar is. In fase twee moet ik een volwaardige professional in een eliteploeg worden. Dat begint op 1 februari”, vertelde hij in aanloop naar het WK veldrijden aan Cyclingnews. “Ik voel me nu al erg thuis in de ploeg.”

Waarschijnlijk is de Britse renner in het Vlaamse openingsweekend, Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, voor het eerst in zijn nieuwe tenue te bewonderen in wedstrijdverband. Ook Strade Bianche staat op zijn programma. Zijn verdere wedstrijdprogramma is nog niet exact bekend, maar het lijkt erop dat hij in de late zomer met de Vuelta a España zijn eerste grote ronde gaat rijden.

Natuurtalent

“Tom is duidelijk een van de meest boeiende jonge renners in de wielersport. Hij maakt deel uit van een nieuwe lichting ongelooflijke talenten”, liet ploegeigenaar Dave Brailsford weten bij de bekendmaking van de komst van Pidcock. “Tom deed in verschillende disciplines op het hoogste niveau mee en is ongelooflijk behendig. Hij is een natuurtalent op de fiets en een echte winnaar. Het is een stimulans voor de hele ploeg om met zo’n talent als Tom te werken.”