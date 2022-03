Tom Pidcock kopman INEOS Grenadiers in Strade Bianche

INEOS Grenadiers trekt met een sterke ploeg naar de Italiaanse regio Toscane voor de zestiende editie van Strade Bianche. De Britse formatie kan met Tom Pidcock mikken op de overwinning, maar de ploeg houdt nog enkele troeven achter de hand.

De meeste wielerogen zullen zaterdag gericht zijn op Pidcock. Voor de 22-jarige Britse alleskunner heeft Strade Bianche, gezien zijn prestaties in het veld en op de mountainbike, wat weg van een speeltuin. Vorig jaar was hij bovendien al vijfde in de Toscaanse klassieker, achter winnaar Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Egan Bernal en Wout van Aert. Pidcock kan zaterdag rekenen op een bijzonder sterke ploeg.

Meerdere pionnen

Zo vertrouwt INEOS Grenadiers ook op de kwaliteiten van Richard Carapaz. De Ecuadoraanse klimmer stond al twee keer (in 2017 en 2019) aan de start van Strade Bianche, maar wacht nog op zijn eerste sportieve uitschieter. Een landgenoot van Carapaz, Jhonatan Narváez, is ook van de partij. De 24-jarige renner kan zomaar de verrassing worden van deze Strade Bianche, gezien zijn explosiviteit, klimvermogen en recente optredens in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Een interessante renner aan de start is Carlos Rodriguez. De jonge Spanjaard is uitstekend aan het seizoen begonnen. In de Ronde van Valencia werd hij derde in het eindklassement, in de Ruta del Sol was hij vierde en afgelopen woensdag kwam hij als vijfde over de streep in de Trofeo Laigueglia. De Britse wegkampioen Ben Swift, de ervaren Italiaan Salvatore Puccio en de jonge Brit Ben Turner vervolledigen de selectie voor Strade Bianche.

Selectie INEOS Grenadiers voor Strade Bianche (5 maart)

Richard Carapaz

Jhonatan Narváez

Tom Pidcock

Salvatore Puccio

Carlos Rodriguez

Ben Swift

Ben Turner