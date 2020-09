Tom Pidcock klasse apart in bergrit Giro U23 naar Montespugla vrijdag 4 september 2020 om 15:33

Tom Pidcock heeft in de Giro d’Italia voor beloften zijn status als topfavoriet nog maar eens bevestigd. De 21-jarige Brit van Trinity was in de 116 kilometer lange bergetappe met aankomst op Montespugla een klasse apart. Hij kwam solo over de finish.

De vroege vluchters hadden geen schijn van kans op de lange slotklim naar Montespugla. Op deze col van liefst 27 kilometer aan gemiddeld 6% werden zij ruim voor de finish gegrepen door een favorietengroep die aangevoerd werd door roze trui Tom Pidcock.

De Britse alleskunner bepaalde het tempo onder de favorieten en plaatste vijf kilometer onder de top een demarrage. Pidcock pakte al snel een halve minuut en passeerde de finish met een ruime voorsprong. Daarmee wist hij zijn leidende positie in het algemeen klassement verder uit te breiden.

Het is voor Pidcock zijn tweede ritzege van de Giro U23, na zijn solozege in de vierde rit met aankomst in Bolca. De ‘Baby Giro’ eindigt zaterdag met een nieuwe bergetappe, met start en finish in Aprica en onderweg de beklimming van de Mortirolo.