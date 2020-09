Tom Pidcock geeft eindzege in Baby Giro extra glans met ritzege in Aprica

Tom Pidcock heeft de Giro d’Italia U23 gewonnen. De Brit was ook in de afsluitende bergrit over de Mortirolo weer beresterk. Pidcock won zijn derde etappe, deze keer voor Henri Vandenabeele en Samuele Zoccarato.

Davide Baldaccini en Antonio Tiberi kleurden de 120,9 kilometer lange etappe van en naar Aprica. Vooral de naam van de 19-jarige Tiberi moet een belletje doen rinkelen bij het grote publiek. De Italiaan werd vorig jaar wereldkampioen tijdrijden bij de junioren in Yorkshire en heeft voor volgend seizoen een contract getekend bij Trek-Segafredo.

Succes hadden zij in de slotetappe echter niet, aangezien zij op de flanken van de loeisteile Mortirolo weer tot de orde werden geroepen door het overgebleven peloton. Zoccarato rammelde vervolgens op de Mortirolo het groepje der favorieten op de Mortirolo uit elkaar. De Italiaan reed even alleen vooruit, maar werd later gecounterd door Pidcock en Vandenabeele.

Zoccarato moest daarna passen, waarna Pidcock en Vandenabeele samen boven kwamen op de Mortirolo. De Brit en de Belg reden daarna samen naar de slotklim. Zoccarato volgde steeds op kleine achterstand, maar kon nooit meer terugkomen. Onderweg naar Aprica bleven de twee koplopers vervolgens bij elkaar, waarna Pidcock met de ritzege aan de haal ging.

Vandenabeele deed met zijn tweede in de slotetappe uitstekende zaken voor het algemeen klassement. De renner steeg twee plaatsen in het algemeen klassement en besluit deze Giro d’Italia U23 op de tweede plaats.