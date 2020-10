Tom Dumoulin en Gesink hopen dat Kelderman het afmaakt: “Wilco verdient het”

De prestaties van Wilco Kelderman in de Giro d’Italia zijn ook bij zijn voormalige ploeggenoten Tom Dumoulin en Robert Gesink, die de Vuelta a España rijden, niet onopgemerkt gebleven. “Ik hoop dat hij gaat winnen.”

Dumoulin weet hoe het voelt om de Giro te winnen. Hij is ervan overtuigd dat het Kelderman, met wie hij bij de Rabo-ploeg en bij Sunweb samen reed, ook kan lukken. “Hij doet het super. Ik hoop dat hij hem binnenhaalt”, vertelde de ronderenner aan de NOS. “De laatste bergrit is weliswaar op hoogte, maar niet superlastig. Als hij daar niet hoeft te lossen en aangezien hij van de top drie de beste tijdrijder is, is het wel heel dichtbij.”

Volgens Dumoulin zou een eindwinst in de Giro de volgende stap in de carrière van Kelderman zijn. “De stap waarvan sommigen misschien al eerder hadden verwacht dat hij die zou maken. Maar dat lukte steeds niet omdat hij ook veel pech had. Het zou fantastisch zijn als het hem nu wel lukt. We wonen tien kilometer bij elkaar vandaan, dus het zou wel heel bijzonder zijn als we twee Giro-winnaars binnen een straal van tien kilometer hebben wonen.”

Waardering

Ook Gesink, die Kelderman onder meer kent van hun gezamenlijke tijd bij zowel Rabobank, Belkin als LottoNL-Jumbo, leeft mee. “Dit is supermooi voor Wilco. Ik ben heel erg blij voor hem dat het zo loopt en ik hoop voor hem dat hij het afmaakt. Want als er iemand is die het verdient, dan is het Wilco wel. Een jongen die heel veel waardering heeft, met wie ik ook heel wat jaren gefietst heb en die we allemaal heel goed kennen. Dus ik hoop dat hij het thuisbrengt.”