dinsdag 26 maart 2024 om 18:38

Tobias Foss richt zich op Giro d’Italia: “In dienst van Thomas en Arensman”

INEOS Grenadiers moet zijn definitieve selectie voor de Giro d’Italia nog bekendmaken, maar Tobias Foss zit al een tijdje met de Italiaanse ronde in zijn hoofd. De oud-wereldkampioen tijdrijden zal er normaliter in dienst rijden van Geraint Thomas en Thymen Arensman.

Dat vertelt de 26-jarige Noor in een interview met GCN. Foss hoeft met andere woorden niet te rekenen op een vrije rol, maar kan daar mee leven. “Ik zal mezelf eerst moeten bewijzen, voordat ik een vrije rol of rol als kopman kan afdwingen. Voor nu ben ik blij dat ik met Thomas en Arensman mag koersen. Ik ga mijn best voor hen doen.”

Helemaal zeker is het nog niet, maar Foss gaat er wel vanuit dat hij er straks bij is in Venaria Reale, het vertrekpunt voor de 107e editie van de Ronde van Italië. “Ik hoop dat ik mijn vorm nog verder kan opkrikken, zodat ik er ook echt voor ze (doelt op de kopmannen, red.) kan zijn op de beklimmingen. Verder kan ik wel voluit gaan in de tijdritten.”

Grote ambities

De oud-renner van (toen nog) Jumbo-Visma reed dit seizoen – met de UAE Tour – pas één wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever. Foss heeft dus nog niet veel laten zien in 2024, maar steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Ik denk dat ik nog nooit zo’n goede winter heb gekend. Dat wil ik doortrekken. Ik was nog niet vaak zo goed in februari. Ik werk hier met geweldige mensen en heb het echt naar mijn zin. Met meer training en koersen zal het werk zich uitbetalen.”