Tobias Foss geeft op in Coppi e Bartali na valpartij

De Settimana Internazionale Coppi e Bartali gaat verder zonder Tobias Foss. De Noor was betrokken bij een grote valpartij in de beginfase van de tweede etappe en kon zijn weg niet vervolgen. Dat meldt Foss’ ploeg Jumbo-Visma op haar sociale media.

Tobias Foss, die eerder dit jaar al zesde werd in de Volta ao Algarve, was een van de favorieten voor de eindzege in de Italiaanse rittenkoers. De 24-jarige renner werd gisteren vijftiende in de openingsrit, in dezelfde tijd als de nummer drie, Ethan Hayter. Het is nog onduidelijk hoe erg de schade bij Foss precies is en met welke blessure(s) hij kampt.

šŸ‡®šŸ‡¹ #CoppieBartali A big crash in the opening of the second stage. @Tobias_S_Foss was involved and had to abandon the race. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 23, 2022