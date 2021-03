Tirreno: AG2R Citroën met Van Avermaet, Movistar met Soler

Steeds meer ploegen maken hun selectie bekend voor Tirreno-Adriatico. Onder anderen AG2R Citroën, Cofidis, Movistar en Total Direct Energie kondigden maandagochtend aan welke renners woensdag van start gaan in de Koers tussen de twee zeeën.

AG2R Citroën brengt met Greg Van Avermaet de winnaar van 2016 aan het vertrek. Voor de Belg wordt dit zijn elfde deelname aan de Koers tussen de twee zeeën. Dit seizoen was hij al zevende in de Ster van Bessèges en achtste in Kuurne-Brussel-Kuurne. Bij de Franse ploeg is het verder uitkijken naar Lilian Calmejane, achtste in de GP Marseillaise, Nans Peters en Andrea Vendrame. De Italiaan was woensdag in eigen land achtste in de Trofeo Laigueglia.

AG2R Citroën voor Tirreno-Adriatico 2021

Geoffrey Bouchard

Lilian Calmejane

Nans Peters

Michael Schär

Greg Van Avermaet

Andrea Vendrame

Larry Warbasse

Bij Cofidis mag Elia Viviani weer voor zijn kansen gaan in de sprintetappes. De Italiaan had in de UAE Tour een stijgende lijn te pakken en spurtte daar al naar een vijfde, vierde en tweede plaats. In Tirreno-Adriatico wordt hij omringd door zijn jongere broertje Attilio, Jempy Drucker, veertiende in Le Samyn, en de Belg Kenneth Vanbilsen. Viviani boekte in zijn vier eerdere deelnames alleen in 2019 een etappezege in de Tirreno.

Cofidis voor Tirreno-Adriatico 2021

Tom Bohli

Jempy Drucker

Nathan Haas

Fabio Sabatini

Kenneth Vanbilsen

Attilio Viviani

Elia Viviani

Bij Movistar trapt Marc Soler zijn seizoen af in Tirreno-Adriatico. De laatste keer dat de Spanjaard in competitieverband in actie kwam, was in de Vuelta waar hij een etappe won en als achttiende in het klassement eindigde. Met Iván García brengt de ploeg ook een snelle man aan de start. In de afgelopen weken reed de 25-jarige renner al onder meer Omloop Het Nieuwsblad, waar hij elfde werd, en Strade Bianche (29e).

Movistar voor Tirreno-Adriatico 2021

Dario Cataldo

Iván García

Nelson Oliveira

Gonzalo Serrano

Marc Soler

Albert Torres

Davide Villella

Niki Terpstra mag zich opmaken voor zijn negende deelname aan Tirreno-Adriatico. De 36-jarige renner begon het seizoen in Zuid-Europa met de Ster van Bessèges en de Clasica de Almeria, om daarna verder te gaan met een Belgisch programma. Bij Total Direct Energie wordt hij omringd door onder meer de sprinters Niccolò Bonifazio en Lorrenzo Manzin, die dit jaar al de Clàssica Comunitat Valenciana won, Víctor De la Parte en Julien Simon, vierde in de Drôme Classic.

Total Direct Energie voor Tirreno-Adriatico 2021

Niccolò Bonifazio

Víctor De la Parte

Lorrenzo Manzin

Adrien Petit

Cristián Rodríguez

Julien Simon

Niki Terpstra