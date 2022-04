Tim Merlier haalt, ondanks blootliggende spier, de finish in Parijs-Roubaix

Tim Merlier moet zijn geplande hoogtestage in aanloop naar de Giro d’Italia uitstellen. De sprinter van Alpecin-Fenix kwam zondag ten val in Parijs-Roubaix en moet wat gas terugnemen. “De komende dagen staan in het teken van recuperatie”, klinkt het in gesprek met Sporza.

Het peloton is niet ongeschonden gebleven in de 119e editie van Parijs-Roubaix. Merlier leek op weg naar een top 15-notering in de helleklassieker, maar kwam op de kasseien van Carrefour de l’Arbre ten val. “Er viel een gat en ik wilde de renner voor mij inhalen, maar die ontweek net een put. Mijn stuur sloeg dubbel, ik maakte een salto en kwam pittig ten val”, doet de rappe man zijn verhaal na een razendsnelle en felbetwiste editie van Parijs-Roubaix.

Merlier zag al vrij snel dat het niet goed was. “Een grote open wonde aan mijn elleboog, die hevig bloedde en vol steentjes zat. Je kon zelfs een spier zien liggen. Na de koers hebben ze mijn elleboog met een operatie volledig moeten reinigen.” De West-Vlaming wilde echter niet zomaar opgeven. “Achteraf gezien was ik beter in een ziekenwagen gestapt, maar de pijn viel mee. Het bloed was wel angstaanjagend.”

“Al slalommend en met de hulp van collega’s heb ik Roubaix gehaald”

“En als renner wil je de finish halen. Zo ver was het ook niet meer. Na twee lekke banden had ik al stevig geknokt en ik dacht ook aan mijn oma. Dat motiveerde me om door te bijten”, aldus Merlier, die voor de start te horen kreeg dat zijn grootmoeder was overleden. “Ik had wel snel door dat een plaats in de top 15 te hoog gegrepen was met één arm. Al slalommend en met de hulp van collega’s heb ik Roubaix gehaald.”

Merlier kwam uiteindelijk als veertigste over de finish op de iconische velodroom van Roubaix, op zeven minuten van winnaar Dylan van Baarle. Na zijn aankomst werd hij met een open wond aan zijn rechterelleboog meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij ’s avonds nog onder het mes ging. “Om mijn elleboog grondig te herstellen, hebben ze me gisteravond onder narcose gebracht. Vandaag voelde ik me bijgevolg wat slapjes.”

“Hoogtestage voor Giro d’Italia stel ik even uit” De 29-jarige sprinter zal nu enkele dagen rust nemen, om vervolgens zijn voorbereiding op de Giro d’Italia te hervatten. Zijn deelname komt niet in gevaar. Merlier: “Met het oog op de Ronde van Italië zou ik op hoogtestage trekken, maar dat stel ik even uit. Ik zal snel weer kunnen fietsen, maar de vraag is hoe die wonde reageert. En een extra valpartij kan ik nu ook missen als kiespijn.”