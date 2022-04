Tiesj Benoot elfde op Muur van Hoei: “Geeft hoop richting Luik-Bastenaken-Luik”

Jumbo-Visma heeft in de Waalse Pijl geen top-10-plaats kunnen behalen. De Nederlandse formatie zag kopman Tiesj Benoot elfde worden op de Muur van Hoei, terwijl Jonas Vingegaard onderweg opgaf. “Hij gaf halverwege de koers aan zich niet optimaal te voelen”, aldus ploegleider Grischa Niermann.

Bij afwezigheid van de geblesseerde Primož Roglič rekende Jumbo-Visma op Vingegaard en Benoot in de Waalse Pijl, maar de Deen gaf niet thuis. “We gokten vandaag eigenlijk op Jonas Vingegaard. We wilden hem uitspelen in de finale, maar hij bleek een mindere dag te hebben”, zegt Benoot daarover. Een complete verrassing is het niet voor Niermann: “Jonas kent wel vaker een mindere dag in een eendagskoers. Wellicht ondervond hij nog de naweeën van de afgelopen zware weken.”

Benoot moest daardoor de kastanjes uit het vuur halen. Hij werd uiteindelijk elfde, in een groep op zeven seconden van winnaar Dylan Teuns. “Dit resultaat geeft hoop richting Luik-Bastenaken-Luik van zondag”, vertelt de Belg. “Ik denk dat het een realistisch resultaat is. De aankomst op de Muur van Hoei is typisch specialistenwerk. De lichte mannen zijn in het voordeel.”

“Tiesj reed een sterke beklimming, maar zakte in de laatste meters wat terug”, zag ook Niermann. “Het is een resultaat waar we mee kunnen leven, maar we kwamen hier eigenlijk voor een kortere uitslag. Het is niet Tiesj zijn specialiteit, want hij is niet de meest explosieve renner.”