Thüringen Ladies Tour kan doorgaan in 2021

De organisatie van de Thüringen Ladies Tour is optimistisch over de editie van 2021. De Duitse rittenkoers voor vrouwen werd afgelopen seizoen nog afgelast vanwege de coronacrisis, maar mikt op een nieuwe uitgave eind mei. “We zijn er in ieder geval klaar voor”, vertelt organisator Vera Hohlfeld.

“Volgend jaar zal onze ronde weer verreden worden. Dat is mogelijk omdat een groot deel van onze sponsoren, ondanks de zware tijd, de steun voor 2021 heeft toegezegd. We merken ook dat het een olympisch jaar is, want we hebben al zeer veel aanmeldingen van ploegen ontvangen”, aldus Hohlfeld. Onder meer Movistar en het nieuwe Jumbo-Visma hebben zich al gemeld.

De 33ste editie van de Thüringen Ladies Tour (2.Pro) zal van 25-30 mei verreden worden. In totaal is een route van 750 kilometer uitgestippeld over de zes etappes. “We waren afgelopen mei, voor de afgelaste rittenkoers, al heel ver in de voorbereidingen. Nu zijn we ook heel goed voorbereid”, kijkt ze vooruit.

Kathrin Hammes is nog altijd de laatste eindwinnares van de Thüringen Ladies Tour. De thuisrijdster versloeg in 2019 Pernille Mathiesen. De twee jaren daarvoor wist Lisa Brennauer er te winnen.