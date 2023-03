Thuisrijder Axel van der Tuuk beste Nederlander in tijdrit Olympia’s Tour: “Ik doe nog mee”

Video

Axel van der Tuuk hoopte woensdagmiddag in zijn eigen stad Assen naar een podiumplaats te rijden in Olympia’s Tour, maar strandde uiteindelijk op plek acht. Daarmee werd hij wel de beste Nederlander. “Het secondenspel valt net de andere kant op”, klinkt de beloftenkampioen tijdrijden na afloop bij WielerFlits.

“Het liep opzich wel goed. Ik had goede benen en kon tegen het einde van de tijdrit wel versnellen. Met de regen was het alleen soms lastig om positie te houden. Ik had graag wat seconden harder gewild, maar wilde ook niet teveel risico nemen. Als ik was gevallen, was mijn ronde meteen klaar geweest. Nu doe ik nog mee.”

De komende dagen is Van der Tuuk – die koerst bij Metec-Solarwatt – erop gebrand om meer van zich te laten zien. Niet alleen omdat ook de etappe van donderdag over zijn trainingsterrein gaat, maar ook omdat Van der Tuuk inmiddels laatstejaars belofte is.

“Het is geweldig om in eigen omgeving te rijden. En dat Metec hier hoofdsponsor is, betekent dat ik ook extra goed wil rijden. Dat ik laatstejaars belofte ben, speelt natuurlijk ook wel. Ik wil mooie uitslagen rijden en hoop verder in het seizoen te groeien. Ik wil graag mijn tijdrittitel verlengen”, eindigt hij. “En op internationale kampioenschappen hoop ik ook mee te doen.”