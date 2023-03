Thomas Gloag loopt scheenbeenblessure op bij val in Coppi e Bartali

Een fikse tegenvaller voor Jumbo-Visma in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In de derde etappe naar Riccione kwam Thomas Gloag namelijk ten val. De jonge Britse klimmer bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen en is met een scheenblessure afgevoerd naar het ziekenhuis.

Jumbo-Visma meldt via de officiële kanalen dat Gloag meteen na de start ten val kwam in de Italiaanse rittenkoers. Hij hield daar een scheenbeenblessure aan over. “Hij is onderweg naar het ziekenhuis voor verdere behandelingen”, zo klinkt het.

De Brit was de aangewezen renner om een goed klassement te rijden namens Jumbo-Visma in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, maar stond na twee etappes al op bijna vier minuten van leider Mauro Schmid. Wel werd hij gisteren nog zesde in de heuvelrit naar Longiano.

Gloag wist zich eerder dit seizoen al te onderscheiden in de Ronde van Valencia. De beloftevolle renner werd in een sterk bezette editie van de Spaanse wielerronde zesde in het eindklassement en mocht als extraatje de witte jongerentrui mee naar huis nemen. In de UAE Tour werd hij 27ste.