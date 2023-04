Focus op het klassement: Pinot kopman Groupama-FDJ in Ronde van Romandië

Groupama-FDJ trekt met Thibaut Pinot als kopman naar de Ronde van Romandië. De 32-jarige Fransman, die na dit seizoen stopt als profwielrenner, was de voorbije weken uitstekend op dreef en zal dan ook met ambitie aan de start verschijnen van de Zwitserse wielerronde.

Pinot was deze maand al vijfde in de Classic Grand Besançon Doubs en tweede in de Tour du Jura en Tour du Doubs. Eerder dit jaar eindigde hij ook al als zesde in de Ster van Bessèges en als tiende in Tirreno-Adriatico. Pinot nam vorig jaar ook deel aan de Ronde van Romandië en werd toen dertiende in het algemeen klassement.

Binnen de ploeg van Groupama-FDJ is het ook uitkijken naar Lenny Martinez. De nog altijd maar 19-jarige renner staat te boek als een groot klimtalent en was dit jaar – in zijn eerste profjaar – al tweede in de Classic Grand Besançon Doubs, achtste in de GP La Marseillaise en twaalfde in de Ronde van Catalonië.

Verder rekent de formatie deze week op Matthieu Ladagnous, Lorenzo Germani, Enzo Paleni, Reuben Thompson en Lewis Askey.

