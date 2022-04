Thibaut Pinot en Michael Storer voeren Groupama-FDJ aan in de Ronde van Romandië

Groupama-FDJ heeft zijn ploeg bekendgemaakt voor de Ronde van Romandië. De Franse ploeg rekent op kopmannen Thibaut Pinot en Michael Storer. Fransman Pinot won onlangs nog de slotetappe in de Tour of the Alps na een lange droogte, Australiër Storer werd tweede in het algemeen klassement van diezelfde etappekoers.

Naast kopmannen Pinot en Storer staan ook Rudy Molard, Matteo Badilatti, Quentin Pacher, Sébastien Reichenbach en Anthony Roux in de selectie van Groupama-FDJ. Badilatti en Reichenbach zullen de ploeg goed kunnen bijstaan met kennis over het parcours, want beide renners zijn geboren en getogen in Zwitserland.

De Ronde van Romandië gaat dinsdag van start en kent een interessant parcours met een proloog op de eerste etappe, verschillende etappen die het Zwitserse gebergte doorkruisen en tot slot een afsluitende tijdrit. Naast Pinot en Storer komen er andere grote namen aan de start zoals Damiano Caruso, Sergio Higuita, Brandon McNulty, Juan Ayuso, Michael Woods en Dylan Teuns.

Notre composition d'équipe pour le Tour de Romandie ⤵️ pic.twitter.com/CGpAlLNQFQ — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) April 25, 2022