‘Thomas Pidcock tekent bij INEOS Grenadiers’ maandag 21 september 2020 om 11:34

Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer INEOS Grenadiers de komst aankondigt van Thomas Pidcock, die eerder deze maand de belofteneditie van de Giro d’Italia achter zijn naam zette. Naar verluidt heeft hij al een contract voor 2021 op zak bij het team van Dave Brailsford.

Pidcock (21) is een van de meest veelbelovende Britse renners van het moment. Behalve zijn zege in de Giro d’Italia U23 won hij het WK tijdrijden voor junioren in Bergen (2017) en zette hij zowel de junioren- als de belofteneditie van Parijs-Roubaix achter zijn naam. Maar ook in andere disciplines scoort hij hoog. Zo werd hij in Bieles (2017) wereldkampioen veldrijden bij de junioren en twee jaar later in Bogense (2019) bij de beloften. Ook is hij op de mountainbike actief.

Het was The Telegraph die het nieuws lanceerde van de transfer van Pidcock, die momenteel nog uitkomt voor Trinity Racing, naar INEOS Grenadiers. Volgens de Britse ochtendkrant maakt het binnenhalen van de beloftevolle alleskunner deel uit van een ris nieuwe, jonge aanwinsten van het WorldTeam, aangezien ploegmanager Dave Brailsford een nieuwe richting wil inslaan na een lastig seizoen. De krant meldt dat Pidcock mogelijk vandaag nog wordt gepresenteerd.