Teuntje Beekhuis en Romy Kasper langer bij vrouwenploeg Jumbo-Visma

Teuntje Beekhuis (25) en Romy Kasper (33) blijven volgend jaar aan als rensters van Team Jumbo-Visma Women. Kasper verlengt haar contract tot en met 2022 en Beekhuis verbindt zich tot eind 2023 aan de zwart-gele formatie.

Beekhuis blikt nu al tevreden terug op het eerste jaar met de ploeg. “Ik heb het afgelopen seizoen veel geleerd, vooral op tactisch vlak en hoe je als team een wedstrijd aanvliegt. De sfeer binnen het team is ook erg goed. Ik ben heel erg blij dat ik mijn contract heb mogen verlengen en er nog twee jaar aan vast mag knopen. Ik hoop nog meer te kunnen groeien in de koersen heuvelop en ook tactisch nog beter te worden.”

Ook de Duitse Kasper is blij na het zetten van haar handtekening. “Ik heb er nog steeds heel veel plezier in en de spirit van het team is goed. We zijn binnen zo’n korte tijd echt een team geworden. Als ik mijn ervaring kan blijven delen om de jongere rensters te helpen, waarom niet? Mijn rol zal volgend jaar niet zoveel veranderen, ik blijf nog steeds ‘captain’ die tijdens de wedstrijd tussen de rensters en de ploegleiders instaat.”

Volgens Performance Coach Marieke van Wanroij was er geen twijfel over de verlengingen van Beekhuis en Kasper. “Teuntje heeft qua performance bewezen dat ze zich heeft doorontwikkeld in de zwaardere wedstrijden. Ze is bovendien erg gedreven en gaat vaker een cruciale rol spelen in de zwaardere koersen. Romy heeft haar waarde binnen de ploeg bewezen. Ze is een fijne teamspeler en brengt een brok ervaring met zich mee.”