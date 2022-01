‘Terreurdreiging kan Saudi Tour in gevaar brengen’

Het doorgaan van de Saudi Tour, die van 1 tot en met 5 februari staat gepland, is volgens Zikloland nog helemaal niet zeker. Door de terreurdreiging is er nog geen garantie dat de ASO-wedstrijd over drie weken zal plaatsvinden.

De plotselinge twijfel heeft te maken met de explosie van een auto tijdens de Dakar Rally een week geleden. Een van de supportauto’s kwam enkele meters voor het hotel tot ontploffing. Coureur Philippe Boutron, die achter het stuur zat, raakte daarbij zwaargewond. De Franse minister van buitenlandse zaken liet daarna weten dat het om een aanslag zou gaan.

De terreurdreiging is niet nieuw in Saudi-Arabië. Het land is in een hevige strijd verwikkeld met Houthi-rebellen uit Jemen. In 2021 hebben zij meer dan dan twintig terreuraanslagen op Saudi-Arabië uitgevoerd. Bij sommige van die aanvallen was het de bedoeling om de aandacht te trekken van de hele wereld, zoals nu mogelijk bij de Dakar Rally het geval is.

De komende weken zullen uitwijzen of het veilig genoeg is om door het Aziatische land te koersen. De Dakar Rally gaat voorlopig nog wel door.