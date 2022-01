Teampresentatie Jumbo-Visma live te zien op WielerFlits

De presentatie van Team Jumbo-Visma is aanstaande dinsdag live te volgen via WielerFlits. Met een talkshow vanuit Alicante wordt het WorldTeam aan het publiek en de pers gepresenteerd.

Team Jumbo-Visma kende in 2021 een succesvol wielerjaar met in totaal 43 overwinningen van het WorldTeam. Grote uitblinkers waren Wout van Aert met onder meer zeges in Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race en drie ritten in de Tour de France, Primoz Roglic schitterde in de Ronde van het Baskenland, de Vuelta a Espana met vier ritzeges en voor het derde jaar op rij het eindklassement, en kroonde hij zich in Tokio tot olympisch kampioen tijdrijden. Jonas Vingegaard verbaasde in juli de wielerwereld met zijn tweede plaats in het eindklassement van de Tour de France.

Voor 2022 heeft Team Jumbo-Visma opnieuw hoge ambities. Het team is versterkt met de komst van onder meer Rohan Dennis, Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande, Christophe Laporte en mountainbiker Milan Vader.

In een online talkshow live vanaf het trainingskamp in Alicante zal het team alles vertellen over de doelstellingen voor het nieuwe wielerjaar. De teamleiding en kopmannen van de ploeg schuiven aan bij presentator Jeroen Toet, die samen met WielerFlits-analisten Raymond Kerckhoffs en Maxim Horssels de presentatie zal begeleiden.

Datum: Dinsdag 11 januari 2022

Tijd: 15:00 – 16:00

Waar: Exclusief op WielerFlits.nl