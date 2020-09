Team Sunweb met Tourritwinnaar Kragh Andersen in BinckBank Tour maandag 21 september 2020 om 13:04

Team Sunweb heeft bekendgemaakt welke renners van start gaan in de BinckBank Tour, die op 29 september van start gaat. Bij de zeven man is ook Søren Kragh Andersen, die in de Tour de France twee etappes achter zijn naam zette.

De BinckBank Tour is op het lijf is geschreven van de allrounders, stelt ploegleider Marc Reef vast. “Het is een verraderlijk parcours. Elke dag moeten we scherp zijn als we een goed klassement willen rijden. De wind kan op elk moment een rol spelen en op het gevarieerde parcours zien we normaal gesproken een aanvallend wedstrijdverloop. De tijdrit in de tweede etappe en de laatste twee dagen in de heuvels van Limburg en Vlaanderen worden bepalend.”

Voor het klassement kijkt Team Sunweb naar Jasha Sütterlin en Søren Kragh Andersen, die in de Tour de France de etappes naar Lyon en Champagnole wist te winnen. Alberto Dainese is de man voor de sprints. De selectie wordt compleet gemaakt door Nils Eekhoff, Max Kanter, Asbjørn Kragh Andersen en Florian Stork. De BinckBank Tour begin op 29 september in Blankenberge en eindigt vier dagen later in Geraardsbergen.

Team Sunweb voor de BinckBank Tour (29/9 – 3/10)

Alberto Dainese

Nils Eekhoff

Max Kanter

Asbjørn Kragh Andersen

Søren Kragh Andersen

Florian Stork

Jasha Sütterlin