Team DSM ziet Kragh Andersen uitvallen in Benelux Tour

Søren Kragh Andersen is afgestapt in de zesde etappe van de Benelux Tour. De Deense troef van Team DSM ondervindt te veel hinder van een valpartij in de vijfde etappe.

Vorig jaar eindigde Kragh Andersen nog als tweede in deze wedstrijd, achter Mathieu van der Poel. Mede door dat resultaat stond de Deen maandag als een van de favorieten aan de start van de Benelux Tour.

In de eerste rit zat hij echter niet mee in de eerste waaier en keek de DSM-renner meteen tegen een achterstand aan van meer dan een minuut. Een goede tijdrit in Lelystad een dag later zorgde ervoor dat de Deen weer meedeed voor het algemeen klassement, maar een valpartij gister gooide dus roet in het eten.

Feeling the effects from the crash yesterday, @kraghsoren has stepped off the bike for us today. #BeneluxTour pic.twitter.com/2prVGv3pIw — Team DSM (@TeamDSM) September 4, 2021