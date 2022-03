Team DSM rekent op Søren Kragh Andersen en John Degenkolb in Milaan-San Remo

Team DSM heeft bekendgemaakt welke renners zaterdag van start gaan in Milaan-San Remo. In de eerste monumentale klassieker van het seizoen rekent de Nederlandse ploeg op onder meer Søren Kragh Andersen en John Degenkolb.

Degenkolb is een oud-winnaar van Milaan-San Remo. In 2015 bleef hij Alexander Kristoff, Michael Matthews en Peter Sagan voor in de sprint. Verder eindigde hij ook in 2012 en 2017 bij de eerste tien. Kragh Andersen kleurde vorig jaar mee de finale. De Deen sprong met nog een kilometer te gaan naar de ontsnapte – en de uiteindelijke winnaar – Jasper Stuyven toe, maar had daarna niet meer de benen en kwam als negende over de finish.

De andere namen zijn Nico Denz, Nils Eekhoff, Andreas Leknessund, Joris Nieuwenhuis en Kevin Vermaerke. Volgens coach Matt Winston heeft Team DSM daarmee een ‘sterke en gemotiveerde groep renners’. “We hebben veel verschillende kaarten om te spelen in wat normaal een spannende en aanvallende finale is, waarbij de koers ofwel beslist wordt door een kleine groep die vooruit blijft, een late aanval, of een gereduceerde groepssprint naar de finish.”

Selectie Team DSM voor Milaan-San Remo (19 maart)

Søren Kragh Andersen

John Degenkolb

Nico Denz

Nils Eekhoff

Andreas Leknessund

Joris Nieuwenhuis

Kevin Vermaerke

Behalve voor Milaan-San Remo maakte Team DSM zijn ploegen voor een hele rits andere koersen bekend. In Milaan-Turijn rekent het team op het snelle eindschot van de Italiaan Alberto Dainese. Voor Nokere-Koerse is Cees Bol de sprintkopman, net als voor de Bredene Koksijde Classic. Voor de Ronde van Catalonië heeft het team een jonge selectie samengesteld, en wil het door goed teamwork en agressief koersen kansen voor zichzelf creëren.

Selectie Team DSM voor Milaan-Turijn (16 maart)

Thymen Arensman

Nikias Arndt

Marco Brenner

Alberto Dainese

Chris Hamilton

Lorenzo Milesi

Martijn Tusveld

Selectie Team DSM voor Nokere Koerse (16 maart)

Pavel Bittner

Cees Bol

Leon Heinschke

Jonas Iversby Hvideberg

Niklas Märkl

Casper van Uden

Sam Welsford

Selectie Team DSM voor Bredene Koksijde Classic (18 maart)

Cees Bol

Leon Heinschke

Jonas Iversby Hvideberg

Niklas Märkl

Pepijn Reinderink

Sam Welsford

Hannes Wilksch

Selectie Team DSM voor Volta a Catalunya (21-27 maart)

Marco Brenner

Romain Combaud

Mark Donovan

Marius Mayrhofer

Casper Pedersen

Florian Stork

Henri Vandenabeele