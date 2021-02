Team DSM met Leknessund, Kanter en Donovan naar Tour de La Provence

Team DSM mikt in de Tour de La Provence voor ritzeges. De Duitse WorldTour-ploeg zet voor de sprintetappes in op Max Kanter en geeft in de bergrit naar Chalet Reynard (Mont Ventoux) de kans aan Mark Donovan.

“Ons doel is om voor dagsucces te gaan met een mooie mix van renners, zo hebben we Romain Combaud, Andreas Leknessund en Niklas Märkl die debuteren”, vertelt ploegleider Michiel Elijzen. “Het parcours ziet er uitdagend uit, maar we moeten onze kans grijpen om voor een sprint te gaan in de eerste en de vierde etappe. In die snelle finales werken we voor Max Kanter.”

“Mark Donovan krijgt de kans om zijn benen te testen op de beroemde flanken van de Mont Ventoux”, aldus Elijzen, al zullen ook de ervaren Nicholas Roche en de talentvolle Leknessund zich daar willen laten zien. “We hebben in ieder geval vier kansen om voor mooie resultaten te gaan.”

Selectie Team DSM voor de Tour de La Provence (11-14 februari)

Romain Combaud

Mark Donovan

Max Kanter

Andreas Leknessund

Niklas Märkl

Nicholas Roche

Jasha Sütterlin