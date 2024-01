maandag 8 januari 2024 om 15:30

Team dsm-firmenich PostNL bindt Nils Eekhoff en Casper van Uden langer aan zich

Nils Eekhoff en Casper van Uden koersen ook de komende jaren voor Team dsm-firmenich PostNL. De 25-jarige Eekhoff en de drie jaar jongere Van Uden hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis tot 2026.

Eekhoff, afkomstig uit het Development-programma, maakte in het coronajaar 2020 de overstap naar de hoofdmacht. Ook Van Uden maakt sinds 2020 al deel uit van de structuur van de Nederlandse formatie en werd profrenner halverwege het seizoen 2022. “De meerjarige contracten zijn een teken van intentie en stabiliteit terwijl Team dsm-firmenich PostNL bouwt aan de toekomst”, valt er te lezen in een persbericht.

Nils Eekhoff kende in zijn eerste profjaren de nodige fysieke malheur, maar stak vorig jaar ook weer meerdere keren zijn neus aan het venster. In juni 2023 boekte hij – in de proloog van de ZLM Tour – zelfs zijn eerste profoverwinning. Daarnaast werd hij derde in de Tro-Bro Léon, vierde in de Sparkassen Münsterland Giro en vijfde in de Tourrit naar Limoges.

Een dubbelrol voor Eekhoff

Eekhoff hoopt deze goede lijn in 2024 door te trekken. “Het team voelt voor mij als thuis, ik ken iedereen en de manier van werken heel goed. Het is een geweldige omgeving voor me geweest om continu stappen te maken als renner, en ik wil die reis graag voortzetten met het team. Door de jaren heen heb ik geleerd dat tegenslagen ook deel uitmaken van het professioneel atleet zijn en zolang we stappen in de goede richting blijven zetten, zal dat in de toekomst iets goeds brengen.”

Maar de Noord-Hollander kijkt niet alleen naar zichzelf. “Ik denk dat ik, met mijn passie om alles te geven, de andere jongens hoop te inspireren om elkaar verder te pushen. Dat zal er hopelijk voor zorgen dat we samen grootse dingen bereiken, want iedereen moet 110 procent geven. Ik wil een van de belangrijkste renners worden in de klassieke finales en van waarde zijn waar ik maar kan om de teamdoelen te behalen.”

Van Uden: “Wil strijden voor overwinningen”

De in Schiedam geboren Van Uden staat op het punt om aan zijn tweede volledige seizoen als prof te beginnen, nadat hij medio 2022 werd gepromoveerd. In de jeugdcategorieën toonde Van Uden al zijn sprintcapaciteiten. Ook bij de profs wist hij al zijn snelle benen aan te spreken – zo werd hij derde in Milaan-Turijn en tweede in een etappe in de Tour of Britain – al wacht Van Uden nog wel op zijn eerste zege bij de profs.

“Ik hou van de manier waarop het team werkt. Ze geven je veel hulp en structuur, maar laten je altijd nadenken en zorgen dat je jezelf en de mensen die in het team werken blijft uitdagen. Het voelt echt als een comfortabele en ontspannen omgeving voor mij. In mijn eerste volledige jaar als prof heb ik geleerd om geduldig te zijn en hard te werken. Aan het begin van het seizoen was mijn doel dat ik meteen wilde winnen, maar helaas is me dat niet gelukt.”

“Het was mentaal soms zwaar, maar ik kreeg veel steun. Vooruitkijkend wil ik mijn kennis die ik van het team heb, delen met de andere jongens en iemand zijn die de groep kan samenbrengen. Op de fiets wil ik een constantere sprinter worden en vechten voor die overwinningen in de wedstrijden waar ik de finisher ben, maar ik kijk er ook naar uit om me in te zetten en een teamspeler te zijn.”