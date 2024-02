Niels Bastiaens • dinsdag 27 februari 2024 om 14:09 dinsdag 27 februari 2024 om 14:09

TDT-Unibet-talent Davide Bomboi: “Oom Tom Boonen heeft me in zijn Wielermanager gezet”

Video Het neefje van Tom Boonen zijn én gaan koersen, dat brengt sowieso verwachtingen met zich mee. Maar Davide Bomboi (23) doet het nog goed ook. Vorig najaar eindigde hij met een uitstekende Elfstedenronde en Tour of Britain, wat hem ambitieus maakt voor de komende weken.

“Het wordt mijn eerste voorjaar als echte prof”, legt de jonge renner van Tour de Tietema-Unibet uit voor onze camera. “Ik kijk er wel naar uit. Het zijn niet de WorldTour-wedstrijden die we gaan rijden, wel koersen op 1.1 niveau. Ik denk dat we op dit niveau mee moeten kunnen meedoen voor overwinningen, of voor de podiumplekken. Ik heb vorig jaar een heel fijn jaar gehad bij de ploeg, het was redelijk logisch om bij te tekenen.”

In de Elfstedenronde stond hij helemaal aan het einde van het jaar zelfs op het podium met Jasper Philipsen en Olav Kooij, allicht twee van de sterkste sprinters ter wereld. “Daar heb ik laten zien dat ik het kan. Het was geen gemakkelijke wedstrijd, maar ik zie het zitten om het het opnieuw te proberen. Zo’n 1.1-koersen zou ik de komende twee jaar moeten kunnen winnen. Dat is volgens mij een realistisch doel.”

Te meer omdat Bomboi met zijn sprint een sterk wapen in huis lijkt te hebben. “Mijn sprint is mijn sterkste punt. Deze winter heb ik meer ingezet op sterker worden, om mijn motor uit te bouwen. Ik heb redelijk veel uren gemaakt. Mijn sprint is misschien iets minder, maar ik ga wel frisser aan de meet geraken normaal gezien.”

Tom Boonen

De Kempenaar is overigens het neefje van Tom Boonen. In hoeverre staat de meervoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix hem bij? “Sinds dit jaar stuurt hij me wat meer berichtjes. Hij had me gisteren nog succes gewenst en vertelde dat in zijn Wielermanager zat. Ik ben zijn kopman voor Le Samyn. Dat is wel leuk.”

“Mijn vader heeft ook altijd gekoerst. Ik zit in een echte wielerfamilie, het was dus redelijk evident om op de fiets te springen. Ik had eerst nog judo gedaan, maar vanaf ik mocht, ben ik meteen gaan koersen”, vertelt Bomboi nog.