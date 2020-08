Talentvolle Kevin Vermaerke voor drie jaar naar Team Sunweb vrijdag 14 augustus 2020 om 11:57

Team Sunweb heeft zich weten te versterken met Kevin Vermaerke. De nog altijd maar 19-jarige Amerikaan heeft een driejarig contract getekend bij de Duitse WorldTour-ploeg. “Hier heb ik altijd van gedroomd”, zo laat Vermaerke weten in een persbericht.

Vermaerke is een 19-jarig talent dat sinds vorig jaar aan de slag is bij Hagens Berman Axeon, het team van manager Axel Merckx. Vorig jaar won hij de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik, vóór Victor Verschaeve en Tobias Foss. Twee weken later liet hij zich voor het eerst bij de profs opmerken in de Tour de Yorkshire en de Tour of Utah.

Begin augustus besloot Team Sunweb de jonge Vermaerke al een kans te geven als stagiair. De Amerikaan reed de Tour de l’Ain en eindigde na drie etappes als 38e in het eindklassement. “De ploeg nodigde me in december 2019 al uit voor een trainingskamp in Calpe. De eerste indrukken waren heel erg goed. Ik voelde me welkom.”

Perfecte ploeg

“Team Sunweb investeert de laatste jaren echt in jong talent. Ik kan niet wachten om deel uit te maken van de groep. Ik ben benieuwd wat we de komende seizoenen kunnen laten zien. Ik denk dat Team Sunweb de perfecte ploeg voor mij is.” Sportief directeur Rudi Kemna is onder de indruk van de kersverse aanwinst.

“Kevin heeft indruk gemaakt met zijn resultaten en professionalisme. Hij boekte vorig jaar een opzienbarende overwinning in de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik, waarmee hij liet zien een uitstekende puncheur te zijn. We geloven dat hij in heuvelachtige wedstrijden kan excelleren, maar hij liet in de Tour de l’Ain ook zien langere beklimmingen te kunnen verteren.”