zondag 7 januari 2024 om 11:11

Talentvolle Évita Muzic langer in dienst van FDJ-SUEZ

Évita Muzic is ook de komende jaren te zien in het tenue van FDJ-SUEZ. De 24-jarige Française, al enkele jaren een van de betere klimmers in het vrouwenpeloton, heeft haar contract verlengd tot eind 2027.

“Ik ben erg blij dat ik mijn contract bij de ploeg kan verlengen tot en met 2027. We hebben een gezamenlijke groei doorgemaakt en we hebben ook dezelfde visie op de toekomst. Dat ik nu voor heel wat jaren kan bijtekenen, zorgt voor de nodige rust. We hebben al mooie dingen laten zien, maar we zijn nog lang niet klaar”, laat een blije en ambitieuze Muzic weten in een perscommuniqué.

Muzic staat te boek als een groot talent, wat ze de voorbije jaren al liet zien op het hoogste niveau. Ze maakte in 2018, op slechts 18-jarige leeftijd, al haar debuut voor (toen nog) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Een jaar later werd ze al Frans kampioene op de weg bij de beloften. Het bleek een voorbode voor meer, met name in de wat zwaardere klimkoersen.

In 2020 boekte Muzic de voorlopig grootste zege uit haar carrière: ze won dat jaar een etappe in de Giro d’Italia Donne. Ook reed ze naar top 10-noteringen in de Giro dell’Emilia en het Europees kampioenschap in eigen land voor U23-rensters. In 2021 wist ze de goede lijn door te trekken en werd ze onder meer vijfde in de Clásica San Sebastián voor vrouwen, twaalfde in de Giro Donne en Frans elitekampioene op de weg.

Topklasseringen in Tour de France

In 2022 zette Muzic de stap naar de absolute wereldtop: tweede in de Ronde van Burgos, zesde in de Ronde van Romandië en – bovenal – achtste in de Tour de France Femmes. Afgelopen seizoen deed ze nog beter in de vrouwenversie van de Tour de France, met een vijfde plaats in het eindklassement. Ook was ze in 2023 vijfde in de Waalse Pijl en zesde in La Vuelta Femenina en Itzulia Women.