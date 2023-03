Tadej Pogacar weet wat hij moet doen in Ronde van Vlaanderen: “Alleen finishen, dat is cruciaal”

Tadej Pogacar wil zondag solo over de streep komen in Oudenaarde. De Sloveense klimmer is een van de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen, maar geeft aan dat hij alleen zal moeten finishen. “Dat is cruciaal”, vertelde Pogacar aan Sporza.

Vrijdag ging Pogacar samen met zijn ploeggenoten van UAE Emirates op verkenning in Vlaanderen. “Dat is belangrijk, want ik ben nog niet zo vertrouwd met al deze wegen.” Vorig jaar was dat echter geen probleem. Pogacar werd toen, bij zijn debuut in Vlaanderens Mooiste, meteen vierde.

Dit jaar is Pogacar een van de topfavorieten. Een van de, want ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert verkeren in een zeer goede vorm. “Ik moet over mijn beste benen beschikken en ik denk dat ik alleen moet finishen. Dat is cruciaal. Dat is bijzonder moeilijk, maar als je er het juiste moment uitpikt, dan is het misschien mogelijk. Ik mag overigens ook niet louter op hen focussen. Dat zou een fout zijn.”

Pogacar: “Niet beperken tot een plan”

In de E3 Saxo Classic kon de Sloveen Van der Poel en zeker Van Aert pijn doen op de Oude Kwaremont. “Die klim ligt me meer dan de Paterberg, want die is te kort voor mij”, aldus Pogacar. Zal hij het dan andermaal op die eerste beklimming proberen? “Ik kan me niet beperken tot een plan, want in een koers van 6 uur op zo’n parcours kan ontzettend veel gebeuren. En de benen beslissen mee. Ik voel me alvast goed.”

