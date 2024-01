donderdag 25 januari 2024 om 09:16

Suzanne Verhoeven (27) zet na Sluitingsprijs Oostmalle punt achter carrière

De Internationale Sluitingsprijs van Oostmalle wordt op zondag 25 februari de allerlaatste veldrit voor Suzanne Verhoeven. De 27-jarige Belgische vindt het na een carrière van tien jaar mooi geweest, zo laat ze weten aan Veldritkrant.

Suzanne Verhoeven is de dochter van de Nederlandse oud-profwielrenner en ploegleider Nico Verhoeven. Haar ouders verhuisden naar België, waar Suzanne werd geboren en opgroeide. Als tiener deed ze aan atletiek, waarin ze redelijk succesvol bleek. Ze kreeg echter last van slepende blessures, maar de fiets bleek een mooie uitkomst.

Verhoeven bleek over het nodige talent te beschikken, en dan met name als veldrijdster. Zo werd ze in 2018 Belgisch kampioene veldrijden bij de junioren. Twee jaar later, in 2020, werd ze zevende bij de elite. Ze was daarmee de beste in de categorie clubrensters.

Succesvol op een lager niveau

Doorbreken op het allerhoogste niveau bleek er niet in te zitten, maar Verhoeven won op een iets lager niveau wel de nodige crossen. Zo boekte ze de laatste jaren enkele successen op Zweedse, Noorse en Estse bodem. Ze eindigde tijdens het veldritseizoen 2021-2022 bovendien op het podium van de veldritten in Oisterwijk en Ardooie.

Verhoeven kwam ook als wegwielrenster in actie, maar echte successen op de weg bleven uit. Ze stond in 2018 wel aan de start van de Giro d’Italia Donne, maar wist deze prestigieuze rittenkoers niet uit te rijden.