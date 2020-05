Sutherland: “Het was heel lastig om te werken met Quintana” zaterdag 23 mei 2020 om 15:38

De 38-jarige Rory Sutherland heeft in zijn carrière voor veel kopmannen geknecht. Zo ook in zijn driejarige periode bij Movistar voor Nairo Quintana, die hij als veeleisende kopman bestempelt. “Het was heel lastig om te werken met Quintana.”

“Ik wil niet zeggen dat hij een slecht persoon is, aangezien hij een heel groot hart heeft”, vertelt hij tegen Marca . “Maar hij was veeleisend en leefde in zijn eigen wereldje, ondanks dat hij veel ambitie had. Hij had geen vertrouwen in het team. We moesten hem altijd vertellen dat we wisten waar we mee bezig waren en dat hij vertrouwen moest hebben.”

De vergelijking met Alejandro Valverde, die in deze periode het kopmanschap deelde met de Colombiaan, is daarna snel gemaakt. Volgens Sutherland verschillen Quintana en Valverde als dag en nacht van elkaar.

“Dat maakte het uiteindelijk ook interessant. Toen ik in de Giro d’Italia van 2016 moest knechten voor Valverde, vertrouwde hij me en hoefde hij me nooit iets te vertellen. Hij wist dat ik hem nooit pijn zou doen.”

“Ik denk dat het uiteindelijk allemaal om dat vertrouwen gaat”, zo eindigt hij. “Quintana werd altijd geleid door zijn passie voor het fietsen. Ik denk dat dat je een goede coureur maakt, maar uiteindelijk verspil je daar ook veel tijd mee door steeds maar weer keuzes te moeten maken.