dinsdag 30 januari 2024 om 12:52

Strade Bianche voor het eerst over de grens van 200 kilometer

De Strade Bianche wordt in 2024 fors zwaarder. Niet alleen waagt organisatie RCS zich voor het eerst aan een afstand boven de magische grens van de 200 kilometer, ook voegde men liefst vier extra typische grindstroken toe voor de editie van 2 maart.

Start en aankomst liggen nog steeds in Siena, waar de finish natuurlijk op de iconische Piazza del Campo te vinden is. Maar tussenin kunnen we toch heel wat veranderingen noteren. Waar de eendagsklassieker de afgelopen zes edities nog 184 kilometer telde, moeten we nu over een totale afstand van 215 kilometer spreken.

De eerste negen onverharde sectoren in de wedstrijd, zijn exact dezelfde als een jaar geleden. Maar na de langste en kortste sector in de koers, respectievelijk de opeenvolgende Monte Sante Marie en Monteaperti, krijgen we toch wat veranderingen. Zo staan de Colle Pinzuto en Le Tolfe (beide 4*), vaak tevens de beslissende stroken, liefst twee keer op het programma. Daarnaast zijn de Strada del Castagno (3*) en Montechiara (2*) nieuw in de finale.

Daarna gaat het via de vertrouwde wegen opnieuw naar de Colle Pinzuto en Le Tolfe, richting Siena. In totaal bevat de Strade Bianche nu vijftien grindstroken, goed voor een totaal van 71,5 kilometer onverharde wegen.

Bij de vrouwen – die ook op 2 maart koersen – blijft de afstand wel op 137 kilometer liggen, maar in de Strade Bianche Donne zien we dezelfde wijzigingen in de finale. Ook zij krijgen voortaan dezelfde vier extra sectoren als de mannen voorgeschoteld, namelijk een extra passage op de Colle Pinzuto en Le Tolfe (beide 4*), aangevuld met de Strada del Castagno (3*) en Montechiara (2*).