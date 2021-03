Strade Bianche: Mollema en Van Avermaet toch in top 20

Na Strade Bianche duurde het enige tijd voor de correcte uitslag werd gecommuniceerd. In eerste instantie vielen Bauke Mollema, Greg Van Avermaet en Romain Bardet buiten de top twintig, later werd de uitslag bijgesteld. Davide Ballerini en Samuele Rivi bleken onterecht geclassificeerd.

Ballerini, winnaar van Omloop Het Nieuwsblad, werd aanvankelijk als zeventiende opgenomen in de uitslag en Rivi (EOLO-Kometa) als achttiende. Dat bleek een fout, want beide coureurs hadden de wedstrijd vroegtijdig verlaten. Wat bleek, de Italianen hadden drie onverharde stroken van het einde de strijd gestaakt en waren via een andere route naar aankomstplaats Siena gereden. Daar kwamen ze voorbij aan de finish, waar hun transponders onterecht werden geregistreerd.

Naderhand werden de uitslagen gecorrigeerd. Ballerini en Rivi werden tussen de uitvallers gezet, waardoor Mollema (achttiende), Van Avermaet (negentiende) en Bardet (twintigste) toch in de top twintig terechtkwamen.