Steven Kruijswijk niet helemaal tevreden na klimtijdrit: “Lengte klim ietwat onderschat”

Door het tijdsverlies van Rohan Dennis, miste Jumbo-Visma op de slotdag de eindzege in de Ronde van Romandië de leiding in het klassement, maar het optreden van Steven Kruijswijk moet een opsteker zijn geweest. De Nederlander eindigde als vijfde in de daguitslag. Zelf was Kruijswijk echter niet helemaal tevreden met zijn prestatie, vertelde hij na zijn rit aan GCN/Eurosport.

De renner was ten tijde van het interview net over de streep en stond op dat moment tweede in de voorlopige rangschikking. “Het was echt zwaar”, zei hij op dat moment. “Zeker als je het vergelijkt met een paar jaar geleden. Toen (in de Ronde van Romandië 2018, red.) deden we dezelfde tijdrit, alleen dan met een start bij het begin van de klim. Nu had je een vlak stuk van tevoren. Slechts zes kilometer op de tijdritfiets, maar het is lastig om in het ritme te komen als je aan de voet komt.”

Aan het tussenpunt had Kruijswijk aanvankelijk de beste tijd, maar in het tweede deel verloor hij wat van zijn pluimen. “Ik probeerde een regelmatig tempo te houden, maar ik denk dat ik de lengte van de klim ietwat onderschatte, want ik kon mijn tempo in het tweede deel niet behouden. Het is jammer dat ik het niet vol kon houden tot het einde, dus ik ben niet volledig tevreden.”

Kruijswijk sprak in het interview nog zijn hoop uit dat Rohan Dennis, als tijdrijder, stand zou kunnen houden tegen het klimgeweld achter hem. Daar slaagde de Australier uiteindelijk dus niet in. Hij eindigde buiten de top-20 en zakte zo naar plek acht in het klassement. Eén plaatsje achter Kruijswijk, die zevende werd.