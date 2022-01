Steven Kruijswijk: “De Tour is dé wedstrijd: in juli wil je niet thuiszitten”

Steven Kruijswijk rijdt komend seizoen opnieuw de Ronde van Frankrijk. Hoewel het, in een ploeg met kanshebbers als Primož Roglič en Jonas Vingegaard, een serieuze optie leek om de Ronde van Italië te betwisten, gaf Kruijswijk toch weer de voorkeur aan de Tour. “De Tour is voor mij altijd dé wedstrijd: in juli wil je niet thuiszitten”, verklaart hij zijn keuze bij de NOS.

“Je kunt alles richten op die Giro, zeker persoonlijk was dat dan een betere keuze geweest. Maar ik zit al zo lang bij deze ploeg… Ik weet dat de ploeg al jaren bezig is om de Tour te winnen. Dat wil ik zelf ook. Ik zou dat niet willen missen als het dit jaar gebeurt”, gaat de 34-jarige renner verder.

Kruijswijk is realistisch over zijn plaats in de pikorde binnen de ploeg. “Ik weet dat er in deze ploeg jongens een treetje hoger staan dan ik, maar ik wil er wel onderdeel van zijn. En de ploeg wil ook dat ik daar onderdeel van ben, omdat ik van waarde kan zijn om de Tour te winnen.”

In welke rol hij precies van waarde gaat proberen te zijn voor de ploeg, is nog niet helemaal duidelijk. “De Tour is voor mij niet de meest realistische wedstrijd om te winnen”, zegt hij over zijn eigen mogelijkheden. “Maar ik kan nog een heleboel dingen bedenken die ik wel kan gaan halen.”

“Primož en Jonas maken kans om de Tour te winnen, maar we hebben ook een hele goede concurrent, die zij er ook niet zomaar af gaan rijden. Dus we zullen het ook anders moeten aanpakken, wat tactischer, en misschien geeft dat mij ook wat meer vrijheid en kansen”, kijkt Kruijswijk vooruit.