Stefan Küng klopt Tobias Foss in Chrono des Nations: “Een klein beetje revanche”

Stefan Küng verloor op het WK tijdrijden met drie seconden van Tobias Foss, maar zondag draaide de Zwitser de rollen om. In de Chrono des Nations versloeg hij de wereldkampioen van Jumbo-Visma met twee seconden verschil. “Ik neem een klein beetje revanche voor het WK”, zei Küng in het flashinterview na afloop.

“Het is mooi om te winnen en het seizoen goed te eindigen”, aldus de 28-jarige renner van Groupama-FDJ na de 45,4 kilometer lange tijdrit. “Zo kan ik met een goed gevoel mijn rustperiode ingaan. Ik heb zin om even een pauze te nemen en te genieten van mijn gezin, maar ik kijk ook alweer uit naar het seizoen 2023!”

“Het is de afsluiting van een heel goed jaar voor mij, ik was heel consistent”, ging Küng door. “Het team en ik zijn gemotiveerd voor de toekomst. Deze winter gaan we hard werken, aan alle aspecten, maar vooral op de tijdritfiets. We hebben het vandaag (zondag, red.) weer gezien: het is soms erg krap. We gaan dus niets aan het toeval overlaten.”