Starttijden ploegentijdrit Ceratizit Challenge by La Vuelta 2022

Overzicht

De Ceratizit Challenge by La Vuelta komt vandaag op gang aan de Cantabrische kust. Om precies te zijn in het plaatsje Marina de Cudeyo, even buiten Santander, voor een ploegentijdrit van net geen twintig kilometer. WielerFlits zet de starttijden op een rij.

In Marina de Cudeyo, even buiten Santander, worden de deelnemende teams een voor een losgelaten voor een ploegentijdrit over net geen twintig kilometer. De eerste kilometers trekken de formaties langs de baai van Santander, om vervolgens kort het binnenland aan te doen. Maar niet al te lang, want de finish ligt weer in Marina de Cudeyo.

De hoogteverschillen zijn, zeker voor Spaanse begrippen, minimaal, maar alleen al omdat de verschillen tussen ploegen groot zijn, zal er al een eerste schifting in het klassement zijn gemaakt.

De ploegen vertrekken om de drie minuten. Rio Miera-Cantabria Deporte is als eerste aan de beurt, Movistar (de ploeg van titelverdedigster Annemiek van Vleuten) mag als laatste een tijd neerzetten.

Starttijden deelnemende ploegen

17u50 – Rio Miera-Cantabria Deporte

17u53 – Laboral Kutxa Fundación Euskadi

17u56 – Soltec Team

17u59 – Bizkaia-Durango

18u02 – Massi-Tactic Women Team

18u05 – Human Powered Health

18u08 – Uno-X Pro Cycling Team

18u11 – Team Coop-Hitec Products

18u14 – Roland Cogeas Edelweiss Squad

18u17 – Ceratizit-WNT Pro Cycling

18u20 – EF Education-TIBCO-SVB

18u23 – Liv Racing Xstra

18u26 – Valcar-Travel & Service

18u29 – BikeExchange-Jayco

18u32 – Jumbo-Visma

18u35 – UAE Team ADQ

18u38 – Canyon-SRAM

18u41 – Team DSM

18u44 – FDJ-SUEZ-Futuroscope

18u47 – Trek-Segafredo

18u50 – SD Worx

18u53 – Movistar