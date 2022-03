Stan Dewulf twee jaar langer bij AG2R Citroën

Stan Dewulf en AG2R Citroën gaan nog twee jaar langer met elkaar door. De 24-jarige Belg heeft zijn contract namelijk verlengd met nog eens twee seizoenen tot eind 2024. Dewulf is bezig aan zijn tweede jaar in Franse loondienst, nadat hij zijn carrière begon bij Lotto Soudal.

De jonge West-Vlaming staat te boek als een renner met een sterk eindschot die een voorliefde heeft voor de klassiekers. In dienst van Lotto Soudal liet hij al enkele mooie dingen zien, zo werd hij in 2020 tweede in de Antwerp Port Epic, en ook bij AG2R Citroën timmert Dewulf inmiddels flink aan de weg. Vorig jaar boekte hij in Frankrijk zijn eerste profzege: in de 1.1-koers Boucles de l’Aulne-Châteaulin soleerde de Belg naar de overwinning.

Dewulf kende in 2021 een sterke najaarsperiode met, naast zijn zege in de Boucles de l’Aulne, ook dichte ereplaatsen in Binche-Chimay-Binche en Parijs-Tours. Dit jaar werd hij al derde in een etappe in de Ruta del Sol en vierde in de Waalse seizoensopener Le Samyn. Dewulf vertoeft momenteel in Frankrijk voor Parijs-Nice, waar hij na twee etappes aan de leiding gaat in het jongerenklassement.

“Ik ben erg blij om het avontuur met AG2R Citroën voort te zetten. De sportieve uitdagingen zijn interessant en er hangt een sfeer waarin ik me op mijn gevoel, ook om mijn progressie voort te zetten”, laat Dewulf weten in een persbericht van zijn werkgever. Teammanager Vincent Lavenu vult aan: “Stan is een jonge renner die veel brengt en zich heel erg snel heeft aangepast. Hij is in staat om koersen te winnen en is een belangrijke pion voor de Vlaamse klassiekers.”

Ambities

Eerder dit jaar spraken we nog uitgebreid met Dewulf. Het ging onder meer over zijn ambities voor de toekomst. “Natuurlijk heb ik de ambitie om op termijn de Ronde van Vlaanderen of Paris-Roubaix te winnen. Daarvoor doe ik het. Wat ik nog mis om echt de aansluiting te maken met de top? Ik moet nog een klik maken, vind ik. Zelfvertrouwen, dat killer instinct in de finale. En ik blijf werken aan mijn punch. Om koersen te winnen, heb je die nodig. Ik ben niet traag, maar dat kan nog beter.”