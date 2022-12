Spannende strijd in Wooning Zesdaagse, Viviani-Hoppezak nemen leiding over

Elia Viviani en Vincent Hoppezak zijn de nieuwe leiders in de 39e Wooning Zesdaagse. Het Italiaans-Nederlandse topkoppel won de lange jacht over liefst vijftig minuten en ging op punten voorbij aan de Belgen Lindsay De Vylder en Jules Hesters, die nu tweede staan. Niki Terpstra en Yoeri Havik zijn derde.

Het rennersveld van de Wooning Zesdaagse kreeg op de vierde dag de eerste van drie zware, lange koppelkoersen voorgeschoteld en het hoofdnummer stelde niet teleur. De topkoppels maakten er vanaf de start een harde wedstrijd van. Geletruidragers De Vylder en Hesters werden aangevallen, maar schuwden ook niet om zelf de handschoen op te nemen. Dat alles zorgde voor een erg fraai spektakel, waarin de koers bijna nooit stilviel.

Viviani en Hoppezak waren net in het offensief toen op het middenterrein de gouden buzzer werd ingedrukt. De ervaren Italiaan en de 23-jarige Nederlander kwamen tien ronden na het activeren van de opvallende knop als eerste voorbij aan de tussensprint en streken zo tien punten op. Na half koers begon de lange wedstrijd langzaam maar zeker door te wegen in de benen van de renners.

Uiteindelijk eindigden drie ploegen in de nulronde, waarbij Viviani en Hoppezak de sterkste waren in de eindsprint. Door hun optreden in de zware, lange koers gingen zij aan kop in het algemeen klassement. In het restant van de vierde avond kon het koppel zijn voorsprong in het klassement vasthouden, waardoor ze tijdens de podiumceremonie de gele trui kregen uitgereikt uit handen van wedstrijddirecteurs Michael Zijlaard en Peter Schep.

De avond begon met winst voor Philip Heijnen en Tim Torn Teutenberg in de supersprint, waar Heijnen de strijd met een vlijmscherp eindschot besliste. Terpstra en Havik, de leiders na de eerste twee dagen, wonnen vervolgens de koppelafvalkoers. Matias Malmberg en Marc Hester waren voor de tweede keer deze week de snelste in de koppeltijdrit over 200 meter, in 10,359 seconden.

De eerste dernyrace werd een prooi voor Havik, die achter Ron Zijlaard naar de zege reed. Milan Van den Haute, de jongste van het rennersveld, won knap de tweede. De Belg sloeg alle aanvallen op zijn koppositie af en reed achter Jos Pronk de overwinning naar huis. De individuele afvalkoers kreeg eveneens een Belgische winnaar met Tuur Dens. In het laatste onderdeel van de dag, de scratchrace, ging de zege naar Lukas Rüegg.

De vierde avond van de 39e Wooning Zesdaagse heeft de volgende stand opgeleverd. 📊 pic.twitter.com/pCmUnupjYo — Wooning Zesdaagse (@zesdaagse) December 9, 2022

GPN / Provato Sprint Cup

Spektakel was er ook in de GPN/Provato – Sprint Cup, waar Harrie Lavreysen het baanrecord van Rotterdam Ahoy verbeterde. De olympisch en wereldkampioen had de beste tijd al in handen met 9,852 seconden, maar haalde daar nu 0,119 seconde van af – goed voor een tijd van 9,733 seconden. Lavreysen won vervolgens ook de sprint finals. Verder stonden twee Keirins op het programma die door Daan Kool en Sam Ligtlee werden gewonnen.

Lavreysen staat nog steeds aan de leiding van de GPN/Provato Sprint Cup, met 69 punten. Jeffrey Hoogland volgt op de tweede plaats met 59 punten. Sam Ligtlee is de nummer drie met 42 punten.

Rotterdam Topsport Talent Cup

Peter Moore en Nicolas Hamon hebben de leiding heroverd in de strijd om de Rotterdam Topsport Talent Cup. Het Amerikaans-Franse koppel won op de vierde dag de Madison en ging daarmee het Britse duo Joshua Giddings en Jack Brough voorbij. Het verschil tussen beide teams bedraagt acht punten. De Nederlanders Justus Willemsen en Elmar Abma zijn derde in de stand.

Troost Women Derny Cup

Voor het eerst in deze 39e Wooning Zesdaagse kwamen de vrouwen in de baan voor de Troost Women Derny Cup. Achter gangmaker Erik Schoefs reed Eline van Rooijen naar de zege. De Nederlandse vice-kampioene achter de derny versloeg voormalig nationaal kampioene Tessa Dijksman en Nina Maathuis. Zondag staat de Troost Women Derny Cup nogmaals op het programma.