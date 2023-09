woensdag 27 september 2023 om 09:41

‘Spaanse klimmer Óscar Rodríguez voor drie jaar naar INEOS Grenadiers’

INEOS Grenadiers is nog altijd een van de rijkste ploegen ter wereld, maar de Britse formatie houdt zich opvallend stil op de transfermarkt en heeft zelfs nog geen inkomende transfer aangekondigd voor 2024. Daar komt volgens Noticias de Navarra echter verandering in: Óscar Rodríguez zou namelijk voor drie jaar hebben getekend bij INEOS Grenadiers.

De 28-jarige Rodríguez koerst sinds 2022 voor Movistar, daarvoor kwam hij uit voor Astana (2019-2020) en Euskadi Murias (2017-2019). In dienst van de inmiddels verdwenen Baskische formatie beleefde de Spaanse klimmer zijn doorbraak bij de profs. In de Vuelta a España van 2018 verbaasde hij de wielerwereld door – vanuit een vlucht – de veertiende etappe naar La Camperona te winnen.

Dit is zijn eerste en voorlopig nog altijd enige profoverwinning, maar Rodríguez reed in de daaropvolgende seizoenen nog wel naar de nodige ereplaatsen. Zo werd hij in 2021 tweede in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en derde in La Route d’Occitanie, was hij vorig jaar nog tweede in de Ronde van Hongarije en was hij dit wielerseizoen nog erg dicht bij zijn tweede profzege in de Tour du Limousin.

Rodríguez komt nu dus uit voor Movistar, maar zou bezig zijn aan zijn laatste weken in Spaanse loondienst. De coureur heeft volgens de regionale krant Noticias de Navarra namelijk een driejarig contract getekend bij INEOS Grenadiers.

Onzekerheid

Óscar Rodríguez zou daarmee de eerste aanwinst zijn van INEOS Grenadiers voor het nieuwe seizoen. De Britse wielerploeg kan wel een nieuwe kwaliteitsinjectie gebruiken, gezien het vertrek van sterkhouders Tao Geoghegan Hart (naar Lidl-Trek), Daniel Felipe Martínez (BORA-hansgrohe), Pavel Sivakov (UAE Emirates) en Ben Tulett (Jumbo-Visma).

Daar komt nog eens bij dat veel renners die nu (nog) deel uitmaken van de kern van INEOS Grenadiers hun aflopende contract nog niet hebben verlengd. Het is voorlopig wachten op officieel nieuws vanuit het Britse kamp.