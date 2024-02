woensdag 28 februari 2024 om 13:16

Soudal Quick-Step rekent op oud-winnaar Alaphilippe en Asgreen in Strade Bianche

Soudal Quick-Step is de volgende ploeg die zijn zevenkoppige selectie heeft bekendgemaakt voor Strade Bianche. Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen zullen zaterdag de kar moeten trekken in de Italiaanse grindklassieker. Verder is het uitkijken naar Mauri Vansevenant en talenten Paul Magnier en Antoine Huby.

Ploegleider Davide Bramati blikt op de website van Soudal Quick-Step kort vooruit naar de Strade Bianche. “We zijn gemotiveerd voor een van de mooiste wedstrijden van het seizoen. Julian en Kasper zijn twee renners die hier in totaal al drie keer op het podium stonden. Voor de jonge jongens binnen de ploeg is het een goede kans om ervaring op te doen. We hopen op een goed resultaat.”

Alaphilippe weet wat het is om Strade Bianche te winnen. De Fransman was in de editie van 2019 te sterk voor iedereen, Jakob Fuglsang en Wout van Aert incluis. Twee jaar later deed hij opnieuw mee voor de overwinning, maar moest hij in Siena zijn meerdere erkennen in een superieure Mathieu van der Poel. De vraag is of Alaphilippe nog over de benen beschikt, om echt mee te doen om de sportieve knikkers.

Asgreen wist nog niet te zegevieren in Strade Bianche, maar stond twee jaar geleden wel op het podium, samen met winnaar Tadej Pogacar en nummer twee Alejandro Valverde. Voor Asgreen en Alaphilippe is een goede prestatie in Italië meer dan welkom, na een tegenvallend Openingsweekend.

De selectie van Soudal Quick-Step bestaat verder dus nog uit de Franse talenten Huby en Magnier (dit jaar al winnaar van twee wedstrijden), Mauri Vansevenant, Pieter Serry en Josef Černý.