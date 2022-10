Sosa eindwinnaar Tour de Langkawi: “De best mogelijke afsluiter van een moeilijk 2022”

Iván Ramiro Sosa heeft de Tour de Langkawi op zijn naam geschreven, voor Hugh Carthy en Torstein Træen. In de slotrit kwam de leiderstrui van de Colombiaan nooit in gevaar, maar toch spreekt de klimmer van Movistar van een lastige dag.

“Het was heel nerveus”, legt Sosa op de site van Movistar uit. “Het ging heel snel en het was heel zwaar. De vlucht binnen schootsafstand houden, was niet gemakkelijk. De renners die meezaten, waren namelijk erg sterk. Het was dus moeilijk om de koers te controleren. En onze rivalen hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt, maar daarom smaakt deze overwinning nog beter.”

Sosa is zijn ploeggenoten en de stafleden erg dankbaar voor hun hulp tijdens de Tour de Langkawi. “Het zijn moeilijke dagen geweest, waarin het peloton, zoals ik al zei, het ons niet gemakkelijk heeft gemaakt. Maar we hebben 2022 op de best mogelijke manier kunnen afsluiten. Ik heb mijn tweede ronde van het jaar gewonnen (in april was Sosa de beste in de Vuelta Asturias, red.) en dat geeft energie voor wat komen gaat, na een moeilijk seizoen.”

Colombia

“Nu moet ik even herstellen, maar dankzij de moraal die ik heb gekregen van deze overwinning, zal dat gemakkelijker gaan”, aldus Sosa, die de vijfde Colombiaanse eindwinnaar van de Tour de Langkawi werd. Hij volgt Hernan Dario Muñoz (2002), Freddy Excelino González (2004), José Rodolfo Serpa (2009 en 2012) en Julián David Arredondo (2013) op. “Het is heel mooi om deze traditie van Colombiaanse winnaars hier in Azië levend te kunnen houden.”