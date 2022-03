Søren Kragh Andersen maakt indruk op de Poggio: “Erg blij met mijn prestatie”

Met een goed getimede demarrage wist Søren Kragh Andersen zijn sportieve rivalen, Tadej Pogačar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel incluis, pijn te doen op de Poggio. De Deen raakte echter niet weg op de beklimming en moest aan de streep genoegen nemen met een zevende plaats.

Geen prestigieuze zege dus voor de renner van Team DSM, maar Kragh Andersen was na afloop wel zeer tevreden over zijn race. “Eerlijk gezegd ben ik heel erg blij. Ik ging vandaag vol voor de overwinning en ik was op de afspraak. Het is en blijft echter wielrennen en het is moeilijk om een koers te winnen. Ik ben echter wel blij met mijn prestatie en het rijden van de ploeg”, valt er te lezen op de ploegsite.

Positionering

Op de Poggio probeerde Kragh Andersen het met een versnelling vlak onder de top en Pogačar, Van Aert en Van der Poel moesten alle zeilen bijzetten om de Deen te volgen. Maar ook voor de Poggio werd er al flink doorgereden. Zo trok UAE Emirates stevig door op de Cipressa. “Het was heel erg belangrijk om goed gepositioneerd de Cipressa op te draaien. Dat deed de ploeg echt perfect.”

“Het was wel een verrassing om te zien dat een team in staat was om een dergelijk hoog tempo te ontwikkelen op de Cipressa, om zo de boel uit te dunnen. Een ideale koerssituatie, want nu was het een stuk eenvoudiger om in een goede positie aan de Poggio te beginnen.”