Sjoerd Bax opgetogen na Parijs-Roubaix: “Vet om als eerste door Bos van Wallers te rijden”

Sjoerd Bax liet zich tijdens zijn debuut in Parijs-Roubaix goed zien. De Nederlander van UAE Emirates glipte mee met de ‘vroege’ vlucht, reed vervolgens lang mee met de favorieten en eindigde uiteindelijk als dertiende. “Het was vet om als eerste door het Bos van Wallers te rijden”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

“In het begin wilde ik meezitten met vroege ontsnapping, daar heb ik best wel veel energie ingestoken”, begint Bax zijn verhaal. “Het was een beetje hopeloos. Maar richting de eerste kasseistrook begint iedereen zich daar een beetje op te focussen, dus toen dacht ik: misschien is dit een moment. Opeens waren we gelukkig weg. Dat was wel mooi, want zit je buiten het gevecht voor de posities.”

Op een gegeven moment werden de ontsnappers ingerekend door een elitegroepje met onder meer Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Bax kon lang blijven aanhaken, maar verloor in de finale de aansluiting. “Het was even een klotemomentje. Ik maakte een foutje en moest uitklikken. Ik had gehoopt dat ik er nog net iets langer bij kon blijven. Maar ja, ze trokken ook vol de koers open, dus het was ook wel op.”