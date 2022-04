Situatie Milan Vader nog altijd stabiel

De situatie van Milan Vader is nog altijd stabiel. Dat laat zijn ploeg Jumbo-Visma weten in een kort statement op sociale media. Vader verblijft in een Baskisch ziekenhuis, nadat hij vorige week zwaar ten val kwam in de Ronde van het Baskenland en heftige blessures opliep.

“We willen iedereen bedanken voor hun gedachtes en steun voor Milan Vader en zijn familie”, staat in een verklaring van Jumbo-Visma. “Milan verblijft nog altijd in het universitaire ziekenhuis van Bilbao voor zijn herstel. Daar ontvangt hij de juiste medische zorg. Zijn gezondheidssituatie is stabiel. Als het nodig is, volgt er een nieuwe update.”

De toestand van Vader was na zijn crash kritiek. Eenmaal in het ziekenhuis begonnen de artsen gelijk met opereren. In zijn halsslagaders werden stents geplaatst omdat die vernauwd waren. Vader had verder bij zijn val gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad opgelopen.

We want to thank everybody for their thoughts and support for Milan Vader and his family. Milan is still in the university medical hospital in Bilbao for his recovery. There he receives good medical care. His health situation is stable. If relevant, a further update will follow. pic.twitter.com/M55Knhb0Uk

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 13, 2022